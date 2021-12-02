РИАМО - 2 дек. Около жилых домов на Дмитровском шоссе в столице 12-летнняя девочка попала одной ногой в яму. Она получила травмы, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 1 декабря. Ребенок не смог самостоятельно вытащить ногу из ямы. Девочку доставили в одну из городских больниц, где ей оказывают медпомощь.

По данному факту столичная прокуратура организовала проверку.

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