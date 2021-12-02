РИАМО - 2 дек. Несмотря на переход многих компаний на работу в удаленном или гибридном формате из-за пандемии, интерес бизнеса к аренде и покупке офисов растет. Этому способствовали рост активности арендаторов, а также ввод новых офисных площадей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным ведущих компаний-консультантов в сфере недвижимости Colliers, JLL, Knight Frank и Cushman&Wakefield, за январь-сентябрь 2021 года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям доковидного 2019-го.

«В первой половине 2021 года рынок операций с офисными объектами демонстрировал рекордный рост. За данный период объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости, по данным ведущих консалтинговых компаний, составил 800 тысяч квадратных метров. Это лучший показатель за первое полугодие в последние восемь лет. К сентябрю спрос преодолел отметку в один миллион квадратных метров, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых (вакантных) площадей», — сообщил заместитель мэра.

Также существенно увеличились площади новых офисов. Если в прошлом году из запланированного полумиллиона квадратных метров было сдано в аренду только 200 тысяч квадратных метров, то с января по сентябрь текущего года уже введены в строй 0,5 миллиона квадратных метров.

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