РИАМО - 2 дек. По итогам 2021 года в столице планируют собрать более 1 млн т мусора, из которого выделят вторичное сырье, а с 2022 года Москва официально присоединится к мусорной реформе, которая действует в других регионах России, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Программе раздельного сбора отходов в Москве третий год. Развивается она успешно. Город со своей стороны создал для этого необходимые условия - поставил на каждой площадке синий бак для вторичного сырья, серый - для смешанного мусора. Дальнейшее - заслуга москвичей», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в 2019 году в рамках программы в мегаполисе собрали 564 т отходов, в прошлом году – 855 т отходов, из которых выделили вторичное сырье. В этом году планируют собрать свыше 1 млн т отходов в рамках программы. Вторсырье выделяется и из серых мусорных баков в автоматическом режиме на комплексных пунктах переработки отходов.

Бирюков уточнил, что в Москве в рамках конкурса был выбран единый регоператор. Это означает, что с 1 января 2022 года столица официально присоединяется к мусорной реформе, которая в других регионах России идет уже 2 года.

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