РИАМО - 2 дек. В Москве 4 декабря на главной выставке страны начинается зимний сезон культурно-образовательного проекта «Знание. ВДНХ», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект продлится три месяца и будет включать в себя лекции, спектакли для детей и взрослых, музыкальные выступления, занятия по иностранным языкам и журналистике и многое другое. Почти все мероприятия будут бесплатными, но потребуется предварительная регистрация на них.

Зимний сезон проекта «Знание. ВДНХ» продлится до 8 марта 2022 года.

Также для посещения мероприятий взрослым потребуется показать QR-код или ПЦР- тест, дети до 14 лет могут посетить площадки в сопровождении взрослых с QR-кодом.

Лекции, занятия и кинопоказы

Лекция астрофизика Вячеслава Авлеева откроет зимний сезон проекта. 4 декабря в 16:00 он расскажет, какими способами астрономы определяют расстояние от Земли до разных звезд и планет и какую роль в этом процессе играет светимость небесных тел. Также 5 декабря в 16:00 пройдет лекция популяризатора космонавтики Дениса Прудника.

Для детей от 10 лет центр славянской письменности «Слово» организует цикл занятий по журналистике «Рождественский журнал». Всего будет три урока, и первый начнется 5 декабря в 11:30. На нем ребята попробуют создать макет бумажного журнала и сверстать первый материал. Приобрести билеты и зарегистрироваться можно на сайте.

Цикл «Скандинавские киновоскресенья» пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница». В рамках него посетители смогут бесплатно изучить языки северной Европы. 5 декабря в 16:00 состоится открытый урок финского языка. Об удивительной языковой культуре Финляндии и национальных особенностях ее жителей расскажет доцент кафедры романо-германских языков Дипломатической академии МИД России Ольга Рябинина, а сразу после занятия, в 17:30, начнется показ фильма режиссера Юхо Куосманена «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Фильм рассчитан на зрителей старше 18 лет.

Изучение шведского языка пройдет 12 декабря в 16:00. После занятия, в 17:30, слушатели смогут посмотреть комедию режиссера Габриэла Пихлера «Любители», который заинтересует зрителей старше 7 лет. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

В рамках проекта пройдут мероприятия, посвященные памятным датам. Так, 11 декабря в 20:00 в центре «Космонавтика и авиация» состоится концерт, посвященный 70-летию со дня первого полета человека в космос. Перед слушателями выступят диджей Никита Забелин и композитор Петр Термен, они исполнят музыкальные импровизации на тему космоса. Концерт будет бесплатным, но требуется предварительная регистрация. ​

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