РИАМО - 2 дек. К 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой на территории города открылось сразу несколько уличных фотовыставок. Экспозиции расположены в парках и на бульварах. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре: она будет работать с 5 декабря по 10 января», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На Никитском бульваре представлены фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградсооружений. Москвичи и гости столицы также смогут лицезреть работу на оборонных предприятиях, установку противотанковых ежей и военный парад 7 ноября 1941 года.

В парке «Фили» покажут кадры, которые сделали фронтовые корреспонденты, а в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что такие выставки являются важным инструментом, позволяющим рассказать о подвиге тех, кто сражался за столицу в годы Великой Отечественной войны.

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