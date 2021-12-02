РИАМО - 2 дек. На центральных улицах Москвы ведется монтаж праздничной иллюминации, ее планируется включить с 30 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что монтаж данных конструкций завершится 15 декабря.

«Архитектурно-художественная подсветка переведена в праздничный режим работы еще 1 ноября и будет так работать до 1 апреля, создавая комфорт для горожан. Ведь продолжительность светового дня в наших широтах достаточно небольшая», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Заммэра уточнил, что в прошлые годы в мегаполисе был сформирован запас украшений. Сегодня в столице только меняются компоновка и места их расположения, чтобы все смотрелось как новое.

По его словам, улицы Москвы этой зимой также украсят свыше тысячи елей. Они появятся на улицах, площадях, в парках и скверах.

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