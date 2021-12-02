РИАМО - 2 дек. В Подмосковье разыскивают несовершеннолетнего, который перестал выходить на связь. Пропавшего ищут полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

30 ноября в МУ МВД России «Ногинское» обратился москвич. Он сообщил, что перестал выходить на связь его подопечный 2003 года рождения.

По факту исчезновения несовершеннолетнего завели разыскное дело.

Подростка ищут сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами и МЧС.

14‑летний подросток пропал в Люберцах>>