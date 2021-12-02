РИАМО - 2 дек. Возгорание произошло в частном доме в деревне Некрасино городского округа Клин, в результате ЧП погибли 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Загорелись частный жилой дом и пристройка. От огня пострадали постройки общей площадью 72 кв. м. На месте пожара обнаружили тела 2 человек, их личности устанавливаются.

Возгорание ликвидировали более 4 часов. Для тушения огня привлекли 22 человека и 7 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошел 21 пожар. В ликвидации возгораний принимали участие 186 человек и 53 единицы техники.

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