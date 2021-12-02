РИАМО - 2 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет 10 тематических транспортных карт «Стрелка», посвященных туристическому проекту «Путь-дорога».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно нажать на наклейку в Instagram и выложить фотографию любимого места в Подмосковье. Авторам 10 лучших кадров редакция вручит карты «Стрелка», оформленные в дизайне проекта «Путь-дорога».

Проект РИАМО «Путь-дорога» был запущен в 2019 году с целью объединить настоящих путешественников, которые любят Московскую область, и предоставить им удобные ресурсы и сервисы.

В 2021 году Подмосковье оказалось одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма среди регионов России.

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