РИАМО - 2 дек. За последние годы в столице сократилось количество мигрантов, работающих в коммунальной сфере. В городе растет число рабочих из Москвы, Подмосковья и других регионов Центральной России, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице следует снижать количество мигрантов среди рабочих районных предприятий ЖКХ.

«Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тыс., то сейчас их около 60 тыс. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли - с 600 тыс. до 450 тыс. человек», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что внедрение новых технологий, повышение производительности труда позволили снизить процент мигрантов среди работников коммунальных служб.

В связи с высокой долей машин и оборудования городу необходим квалифицированный персонал.

«На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а также регионов Центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями», - сказал чиновник.

Собянин призвал уменьшать число мигрантов среди районных коммунальщиков в Москве>>