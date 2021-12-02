РИАМО - 2 дек. В столице коммунальные службы заранее были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада и сильного ветра, под особым контролем все время оставались подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

30 ноября на Москву обрушился снегопад. За одни сутки выпало максимальное для 30 ноября количество осадков за последние 69 лет. Снегопад продолжился и 1 декабря.

«Коммунальные службы столицы всегда готовы к работе в любую погоду. Заранее все силы у нас были переведены в режим повышенной готовности, организовано информирование жителей о предстоящей непогоде. Задействованы все технические средства оповещения - направлены СМС-сообщения, информация транслировалась на городских видеоэкранах. В некоторых районах столицы с 21:00 понедельника выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что снег, шквалистый ветер и резкое похолодание усложнили ситуацию в столице.

«Наши дорожные службы, которые работают в тесном контакте с синоптиками, смогли заранее, еще до ухудшения погоды, расставить силы и средства и в соответствии с регламентом зимней уборки приступить к комплексу превентивных мер, чтобы не допустить скользкости на дорогах», - сказал чиновник.

К противогололедной обработке приступили еще в 15:00, после данный цикл был повторен. Во время непогоды под пристальным контролем осталась ситуация у остановок общественного транспорта, станций МЦК и метро, железнодорожных станций и пр. В этот период не было задержек в движении общественного транспорта.

Власти подготовили к зимнему периоду 10,5 тыс. снегоуборочных машин. Техника с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, там, где это возможно.

Следующий снегопад в Москве ожидается 7 и 8 декабря>>