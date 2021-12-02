РИАМО - 2 дек. Глава управы московского района Щукино Олег Железняк освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии 1 декабря.

Железняк родился в 1983 году. С января 2013 г. по сентябрь 2015 г. являлся первым заместителем главы управы района Митино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В сентябре 2015 года был назначен на должность главы управы района Щукино.

Ранее Сергей Собянин уволил префекта Северного административного округа Москвы. Гаджимурад Изутдинов сменил на этом посту Владимира Степанова.

Собянин назначил 7 членов Мосгоризбиркома>>