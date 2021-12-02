РИАМО - 2 дек. В Подмосковье и столице в четверг будет облачно, пройдет снег, максимальная температура воздуха составит около плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду будет определять влияние промежуточного гребня антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

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