РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. В день начала зимнего сезона в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парке «Пехорка» Балашихи начал работать большой каток с искусственным льдом под открытым небом, в рамках открытия состоялось и зажжение огней на елке, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Каток уже четвертый год работает в парке «Пехорка», и каждый год проходит его красивое и торжественное открытие. На открытии катка присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, министр культуры Подмосковья Елена Харламова, глава округа Сергей Юров.

«Сегодня по всей Московской области зажигаются новогодние елки и открываются катки во всех парках Московской области. А наш каток в парке «Пехорка» стал одним из самых любимых мест горожан»,- сказали ведущие праздника.

На открытии катка почетные гости и жители Балашихи наблюдали за выступлениями воспитанников спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина - представителей единственной в Московской области команды синхронного катания на коньках, а также детско-юношеской командой по хоккею с мячом.

На лед вышли все желающие и открыли сезон массовых катаний. К жителям округа также присоединились Елена Харламова и Сергей Юров.

В этом году ежедневно каток смогут посещать до 1 тыс. человек, а одновременно кататься – около 150 человек.

Площадь катка составляет более 700 кв. м и состоит из ледового поля площадью около 400 кв. м и примыкающих к нему дорожек. Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда, позволяющей принимать посетителей при температуре от минус 20 до плюс 5 градусов. Поэтому кататься на коньках можно до начала марта.

Коньки можно взять в аренду, возле катка работает прокат. Если у вас есть свой спортинвентарь, сеанс катания обойдется дешевле. Здесь же можно подготовить свои коньки к сезону, при необходимости сделают заточку. Переодеться и оставить вещи можно в теплой раздевалке или в камере хранения. Согреться на катке в «Пехорке» предложат горячим чаем и кофе.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>