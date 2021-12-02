РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В городском округе Люберцы пропал подросток 2007 года рождения Антон Хохлов, сообщает МУ МВД России «Люберецкое».

Заявление о розыске несовершеннолетнего жителя поступило 1 декабря в дежурную часть Ухтомского отдела.

Подросток ушел из дома 29 ноября примерно в 23:50 и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 182 сантиметра, 43 размер обуви, худощавое телосложение, глаза светло-карие, короткие, темно-русые волосы. На подростке были классические брюки в черно-бордовую клетку, черные носки, красная ветровка «Коламбия», черная спортивная кофта на молнии с капюшоном и бордовые кроссовки с белой подошвой. С собой у Хохлова была желтая спортивная нагрудная сумка.

В случае, если жителям известно местонахождение подростка, необходимо позвонить по номерам телефонов 8 (495) 554-93-94; 8 (495) 554-45-36 и 8 (495) 501-55-02.

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