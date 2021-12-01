РИАМО - 1 дек. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский переизбран на должность председателя Совета муниципальных образований Московской области на следующие 3 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

В среду в Видном провели VIII съезд Совета муниципальных образований Московской области. Его делегатами стали главы и председатели советов депутатов муниципальных образований региона. В мероприятии также приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, зампред правительства региона Мария Нагорная и председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Иван Цецерский.

Председатель Совета и глава Ленинского округа Алексей Спасский подвел итоги деятельности совета за 2019-2021 годы. В своем выступлении он подчеркнул, что съезд проходит в год 15-летия Совета.

«Это значимый рубеж. Он показал, что Совет стал важной площадкой для обсуждения общих проблем муниципальных образований и выработки консолидированных, взвешенных решений», – заявил Спасский.

Он поблагодарил всех делегатов и участников съезда за эффективную работу. Спасский выразил уверенность в том, что взаимодействие Совета и муниципалитетов с органами госвласти Подмосковья продолжится на высоком уровне.

Делегаты съезда приняли ряд изменений в устав совета. Кроме того, Спасский был переизбран на должность председателя Совета на трехлетний срок. Должность исполнительного директора получил директор Ассоциации развития местного самоуправления Московской области Олег Иванов. Кроме них в новый состав президиума совета вошли 19 глав муниципалитетов, а в контрольно-ревизионную комиссию избрали 7 руководителей органов местного самоуправления области.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения представителей органов публичной власти Московской области за заслуги в развитии местного самоуправления.

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