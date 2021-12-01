РИАМО - 1 дек. По губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье» все общественные пространства и прогулочные зоны готовят к Новому году, в парках региона включили праздничную иллюминацию, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В каждом городе Подмосковья будут организованы и украшены территории массовых мероприятий и знаковые общественные места – это площади, скверы, аллеи, бульвары, а также парки культуры и отдыха», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

1 декабря в подмосковных парках начала работать «Почта Деда Мороза». Погода соответствует календарю, и любители активного отдыха уже сегодня смогли оценить лыжню, прокатиться на тюбинге или коньках. Всего этой зимой в регионе откроют 90 лыжных трасс, большинство из них расположены в парках культуры и отдыха. Для комфорта жителей и гостей региона там оборудуют тепловые зоны и пункты питания, где можно согреться, перекусить и провести больше времени на свежем воздухе.

Также сегодня открылась первая новогодняя ярмарка - в Лыткарине. Там можно приобрести угощения, праздничные сувениры.

«Сегодня в Лыткарине мы открыли марафон новогодних мероприятий и развлечений. Приглашаем всех стать частью этого праздника. Здесь есть гастрономические и сувенирные ряды, организованы развлекательные программы. Помимо атмосферы приближающегося Нового года, на ярмарке предлагаются традиционные праздничные товары и угощения наших подмосковных фермеров. Пространство организовано так, чтобы учесть разные интересы жителей и гостей региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Открытие остальных 70 новогодних ярмарок в 34 городских округах будет проходить в течение всего декабря.

Настроиться на новогоднюю волну поможет специальный плейлист «Зимы в Подмосковье», который будут включать на катках, в парках и транспорте. Это популярные русские хиты прошлых лет - «Подмосковная зима», «Звенит январская вьюга», «Снег кружится», «Яблоки на снегу», «Белый снег» и песни на иностранных языках – «Завируха» и Magic Moments.

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