РИАМО - 1 дек. Правительство Московской области утвердило «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в регионе на 2022-2025 годы. Реализация этого плана мероприятий даст возможность обеспечить равные условия для компаний на рынках, сообщает пресс-служба управления ФАС Подмосковья.

Всего в план вошли более 280 мероприятий по достижению 78 ключевых показателей развития конкуренции на 41 рынке в сфере экономики, 165 системных мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в регионе. Они также помогут увеличить численность рабочих мест и повысить качество оказания услуг.

«Дорожная карта» поспособствует развитию здоровой конкуренции, снизит барьеры для поставщиков и потребителей. Ее разработкой занимались специалисты комитета по конкурентной политике Подмосковья совместно с центральными исполнительными органами госвласти области и УФАС региона.

25 ноября проект рассмотрели и одобрили на заседании совета по содействию развитию конкуренции в Подмосковье под председательством вице-губернатора Московской области - руководителя администрации губернатора региона Александра Чупракова. «Карта» также утверждена Федеральной антимонопольной службой.

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