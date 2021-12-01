РИАМО - 1 дек. В рамках осмотра объектов в Богородском округе первая в подмосковной Госжилинспекции женщина-пилот Дина Бабина совершила дебютный запуск квадрокоптера. Главной задачей стал осмотр крыши дома, житель которого пожаловался на протекающую кровлю, сообщает пресс-служба ведомства.

Свой дебютный полет Бабина совершила в первую неделю применения квадрокоптеров – сразу после курсов обучения. Он проходил в Ногинске по адресу: улица Климова, 39А.

«Это великолепный инструмент, который, как мне кажется, необходим в работе не только нам, но и управляющим компаниям и не важно, кто управляет квадрокоптером: мужчина или женщина - главное умение и опыт. Это устройство позволяет нам сделать работу более эффективной и полезной для жителей. Техника идет вперед и вверх, и наша Госжилинспекция вслед за ней», - сказала Бабина.

на отметила, что с помощью квадрокоптера можно увидеть всю картину здания целиком, осмотреть все межпанельные швы и мельчайшие детали фасада. Все это помогает в последующем обозначении зон, требующих особого внимания управляющих компаний.

За два месяца после привлечения квадрокоптеров к работе пилотажная группа Госжилинспекции Московской области провела почти 50 контрольных облетов в более чем 20 городских округах региона.

Управлять квадрокоптерами сотрудников ведомства обучили на специальных предполетных курсах. В группу пилотов откомандировали делегатов от каждого территориального отдела Госжилинспекции, сегодня в нее входят 42 специалиста, 4 из которых – женщины.

По словам пилотов Госжилинспекции, нововведение принесло большую пользу для их работы и позволило выйти на новый уровень контроля и предотвращения нарушений.

Росавиация считает, что ошибки пилотов связаны с недостатками оборудования кабин самолетов>>