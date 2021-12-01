РИАМО - 1 дек. Московская область вошла в топ-3 регионов по числу финалистов федерального конкурса «Цифровой прорыв 2021». В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург и Москва, сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Финал третьего сезона всероссийского конкурса для профессионалов из сферы ИТ будет проходить с 2 по 4 декабря. В нем примут участие более 1300 специалистов со всей страны.

Организатором конкурса является АНО «Россия – страна возможностей». Участникам предстоит решать кейсы от государственных органов и коммерческих компаний. В центральном IT-хабе соберутся победители тематических хакатонов, амбассадоры, эксперты, жюри, почетные гости и партнеры конкурса. Оттуда же будет вестись круглосуточная трехдневная прямая трансляция последнего хакатона «Цифрового прорыва 2021».

Одной из площадок финала станет городской округ Дубна.

Призовой фонд «Цифрового прорыва 2021» равняется 24 млн рублей. Также предусмотрены гранты от партнеров. Конкурсантам предстоит решать задачи по ИИ, цифровой трансформации, большим данным, анализу и другим направлениям, в том числе управленческим.

«Цифровой прорыв» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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