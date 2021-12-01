РИАМО - 1 дек. Известный певец Денис Клявер рассказал, что хочет освоить новый музыкальный инструмент, а кумирами детства он считает группы «Кино» и «Алису», сообщает Nation News.

«Я бы очень хотел научиться играть на саксофоне, мне очень нравится этот инструмент. Если честно, я хорошо играю на фортепьяно. На гитаре я играю аккорды, а на барабанах я поигрываю. Гитара и фортепьяно — это самые мультимембральные инструменты, на них можно взять максимальное количество нот», – сказал Клявер.

Кумирами детства музыкант считает Виктора Цоя с группой «Кино» и «Алису» с Константином Кинчевым. Также в юном возрасте он восхищался творчеством Владимира Преснякова.

Своей песней, которой он особенно гордится, Клявер назвал композицию «Когда ты станешь большим».

«Это особенная песня, это манифест и трактат. Эту песню невозможно было бы написать очень рано. Когда эта песня родилась, она была посвящена моим детям. Но по итогу я понял, что эта песня посвящена, в первую очередь, моему отцу. Пока мы дети, мы ничего не понимаем. Когда мы становимся родителями, мы понимаем сразу все», – объяснил Клявер.

Сергей Мазаев сравнил значение Градского для музыкантов с фундаментом под ногами>>