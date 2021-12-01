РИАМО - 1 дек. В Подмосковье 127 врачей получили землю в безвозмездное пользование для строительства дома. В работе администраций находятся еще более 75 заявлений медработников, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В проработке находятся заявления врачей из Воскресенска, Бронниц, Павловского Посада, Дмитровского округа, Луховиц, Домодедова, Лотошина, Можайского округа, Орехово-Зуевского округа, округа Пушкинский, Сергиево-Посадского округа, Серебряных Прудов, Богородского округа, Егорьевска, Серпухова, Ступина, Зарайска, Лосино-Петровского, Рузского округа, Щелкова, Клина, Талдомского округа, Чехова, Шаховской, Солнечногорска.

Предоставление земли – это одна из эффективных мер поддержки квалифицированных специалистов в округах, где существует дефицит медицинских кадров. Важность этой меры поддержки ранее отмечал зампред правительства области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Наибольшее количество участков предоставили администрации городских округов Воскресенск, Бронницы, Павловский Посад, Луховицы, Дмитровский и Шатура», - рассказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Земли передаются в рамках исполнения областного закона № 144/2021-ОЗ, инициированного губернатором региона Андреем Воробьевым. Закон вступил в силу в июле.

За это время в Воскресенске землю получили 26 врачей, в Бронницах – 15 врачей, в Павловском Посаде – 12, в Луховицах и Дмитровском округе – по 8, в Шатуре - 6, а в Домодедове, Лотошине, Можайском округе, Орехово-Зуевском округе, округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе и Серебряных Прудах – по 4.

Медработникам Богородского округа, Серпухова, Ступина и Егорьевска передали 3 участка, по 2 врача обеспечили землей в Зарайске, Лосино-Петровском, Рузском и Щелкове, по одному – в Клину, Чехове, Шаховской и Талдомском округе.

«Кроме того, администрации городских округов сформировали еще 130 земельных участков для последующей передачи врачам областных учреждений здравоохранения», - добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Претендовать на безвозмездное получение земли могут врачи, которые трудятся в медучреждении области по основному месту работы, имеют стаж не менее 3 лет и относятся к одному из 36 видов специалистов в 31 муниципалитете.

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