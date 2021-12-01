РИАМО - 1 дек. Главное управление региональной безопасности Подмосковья организовало семинар в доме правительства Московской области в рамках антикоррупционного просвещения. Лекцию прочел директор антикоррупционного центра НИУ ВШЭ Алексей Конов, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Эксперт познакомил слушателей с темой «Конфликт интересов на государственной гражданской службе субъекта РФ и муниципальной службе, предотвращение и урегулирование». В семинаре по видео-конференц-связи поучаствовали представители антикоррупционных подразделений центральных исполнительных органов государственной власти и государственных органов региона.

«Для достижения положительных результатов в противодействии коррупции необходим качественный квалификационный опыт лиц, ответственных за это направление», - отметил зампред правительства региона – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что проведенное мероприятие позволит ответственным лицам эффективнее выполнять свою работу.

Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ специализируется на обучении и исследованиях в области антикоррупционного образования. Его работа направлена на подготовку квалифицированных кадров. Директор центра является председателем совета управляющих Международной антикоррупционной академии.

Подробнее познакомиться с материалами семинара можно на сайте ГУРБ Московской области, информация представлена в разделе «Противодействие коррупции» и в видеогалерее.

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