РИАМО - 1 дек. В Подмосковье во всероссийской программе «Пушкинская карта» участвуют 65 учреждений культуры. С 1 сентября на мероприятия было продано свыше 3,5 тыс. билетов, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

С запуска программы в Подмосковье молодые люди с 14 до 22 лет оформили 145 «Пушкинских карт». По ним сейчас можно купить билеты более чем на 600 мероприятий.

Чаще всего по карте посещали балет «Лебединое озеро» театра «Русский балет, спектакли «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», представленные Московским Губернским театром.

Кроме того, популярностью у молодежи пользовались выставки музея «Новый Иерусалим», Серпуховского историко-художественного музея, музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» и музея-заповедника П.И. Чайковского.

«Пушкинская карта» закончит свое действие 20 декабря. До этого времени по ней можно купить билеты на культурные события не только этого, но и следующего года. В 2022 году на карту начислят уже не 3 тыс., а 5 тыс. рублей. Афишу доступных мероприятий можно найти на портале «Культура.рф» и на сайте Минкультуры региона.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», молодым людям нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить учетку, установить приложение «Госуслуги.Культура» и авторизоваться в нем, оформить карту и подтвердить ее выпуск, сделать селфи. Купить билет на понравившееся мероприятие можно онлайн или в кассе, при посещении события понадобится паспорт.

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