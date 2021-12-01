РИАМО - 1 дек. На портале «Добродел» появилась возможность узнать о проведении работ по уборке снега и наледи и сроках их завершения. Для получения информации нужно авторизоваться, создать сообщение и выбрать категорию и тему, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

О причинах такого дополнения рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

«За зиму на портал «Добродел» приходит более 90 тысяч сообщений по уборке снега. Зачастую, обращаясь на «Добродел», жители не знают, что их проблемы уже решаются и коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада», - объяснила Куртяник.

Теперь, если уборка уже началась, при выборе темы пользователь получит уведомление о сроке завершения работ. Подать обращение можно будет в том случае, если работы завершены, но проведены некачественно.

На портале и в приложении «Добродел» опция доступна в категории «Дворовые территории», при выборе тем: «Снег и наледь в общественных местах», «Снег и наледь во дворах»; в категории «Дороги» - тема «Снег и наледь на дорогах, остановках» и в категории «Общественный транспорт» - «Снег и наледь на ж/д платформах и переходах».

Несколько тем доступно в категории «Образование» - «Снег и наледь на территории детского сада», «Снег и наледь на территории колледжа, техникума», «Снег и наледь на территории учреждения дополнительного образования», «Снег и наледь на территории школы».