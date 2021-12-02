РИАМО - 2 дек. В четверг жители Подмосковья смогут приобрести ели, пихты и сосны на первых открывшихся елочных базарах. Все точки продажи новогодних деревьев оформили в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Все представленные на базарах деревья выращены в питомниках, их качество подтверждено сертификатами, а у продавцов есть разрешение на торговлю.
Пока планируется частичное открытие торговых площадок, основная часть заработает 20 декабря. Приобрести праздничное дерево можно будет до 10 января 2022 года.
Елочные базары будут принимать покупателей в 49 округах области. Всего будет работать около 260 пунктов. Их можно будет узнать по красочному ограждению и освещению проекта «Зима в Подмосковье».
Этот проект реализуется в регионе уже в 4 раз. Он знаком жителям области и туристам по мероприятиям и интересным событиям. В этом году организаторы снова готовят праздничные сюрпризы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии