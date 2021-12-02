РИАМО - 2 дек. В четверг жители Подмосковья смогут приобрести ели, пихты и сосны на первых открывшихся елочных базарах. Все точки продажи новогодних деревьев оформили в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«На елочных базарах покупатели смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья. Кроме того, можно будет купить лапник, букеты из веток и подставки для деревьев», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Все представленные на базарах деревья выращены в питомниках, их качество подтверждено сертификатами, а у продавцов есть разрешение на торговлю.

Пока планируется частичное открытие торговых площадок, основная часть заработает 20 декабря. Приобрести праздничное дерево можно будет до 10 января 2022 года.

Елочные базары будут принимать покупателей в 49 округах области. Всего будет работать около 260 пунктов. Их можно будет узнать по красочному ограждению и освещению проекта «Зима в Подмосковье».

Этот проект реализуется в регионе уже в 4 раз. Он знаком жителям области и туристам по мероприятиям и интересным событиям. В этом году организаторы снова готовят праздничные сюрпризы.​

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