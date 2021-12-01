РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова в среду вручила почетные награды на торжественном открытии Дома культуры «Кучино» в Балашихе после его масштабной реконструкции. После праздничного концерта рядом с учреждением зажгли новогоднюю елку, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии также приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации, предприятий округа и жители микрорайона.

Полное обновление ДК «Кучино» заняло почти 2 года. За это время удалось капитально отремонтировать здание, заменить кровлю, инженерные коммуникации и сделать фасад. При этом удалось сохранить исторический облик учреждения, оставив первоначальный вид, а кабинеты оснастили по современным требованиям. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».

«Все здесь сделано очень современно и красиво. Хорошая сцена, большой экран. Теперь, я надеюсь, сюда будут приезжать театры с гастролями, музыканты и здесь всегда можно будет провести вечер в приятной компании и с очень профессиональным коллективом», -сказала Харламова.

«Все здесь сделано очень современно и красиво. Хорошая сцена, большой экран. Теперь, я надеюсь, сюда будут приезжать театры с гастролями, музыканты и здесь всегда можно будет провести вечер в приятной компании и с очень профессиональным коллективом», -сказала Харламова.

На открытии она вручила награды. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области присвоили руководителю образцового коллектива ансамбля танца «Росинка» ДК «Чайка» Екатерине Козловой, директору ДК «Балашиха» Сергею Сафронову.

Награды также получили коллектив ДК «Кучино» во главе с Любовью Ульяновой, директор детской школы искусств №1 им. Г.В. Свиридова Оксана Каменская, преподаватель школы по классу виолончели Анна Фролова.

По словам Брынцалова, обновленный ДК, который жители очень ждали, станет теперь главной точкой культурного притяжения всего микрорайона.

«Желаю преподавателям, артистам, музыкантам - всем, кто будет здесь работать, - творческих успехов и удачи, а посетителям приятных эмоций и доброго настроения», - отметил Брынцалов.

По словам Юрова, ДК получился очень уютным, современным.

«Хочу поблагодарить и поздравить коллектив учреждения с этим событием. Для вас начинается новый интересный этап. Надеюсь, что впереди у нас еще новые грандиозные проекты», - подчеркнул Юров.

На открытии выступили артисты Московской областной филармонии, во главе с художественным руководителем, народным артистом России Максимом Дунаевским. Зрители услышали музыку великой династии композиторов — Исаака и Максима Дунаевских.

Дом культуры «Кучино» впервые открылся 62 года назад. С тех пор капремонт в здании не проводился ни разу. Благодаря нацпроекту «Культура» ремонтные работы удалось выполнить. В сумме на проведение капитального ремонта было выделено более 181 млн рублей из бюджетов региона и муниципалитета.

В учреждении обновили инженерные системы и дизайнерские решения, зрительный зал оснастили передовым звуковым и световым оборудованием. Также пребывание в Доме культуры сделали более комфортным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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