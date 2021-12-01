РИАМО - 1 дек. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что настоящая русская зима ожидается в столице не раньше 10 декабря. К этому дню в город придут морозы, сообщает «Вечерняя Москва».

Сейчас в мегаполисе погода отличается переменчивым характером: заморозки сменяются оттепелью и наоборот. Виной тому атлантический циклон, который пришел в европейскую часть России. До конца этой недели в столице продолжит идти снег.

«После предстоящих выходных столбики будут опускаться даже до минус 8–10 градусов. И по-настоящему зимняя погода придет в Москву 10–12 декабря», — заявила Позднякова.

К первому дню зимы в Москве образовался снежный покров. На уборку улиц вышли 55 тыс. специалистов и 10 тыс. единиц

спецтехники.

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