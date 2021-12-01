РИАМО - 1 дек. В России подорожали услуги Дедов Морозов. В ноябре 2021 года их средняя стоимость выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Газета.ru.

Как рассказал руководитель отдела маркетинга сервиса «Авито Услуги» Иван Чулков, размер оплаты услуг аниматоров начинается от 1,5 тыс. рублей за час работы. Вызвать зимнего волшебника на дом дороже всего обойдется в Махачкале (2,5 тыс. рублей), Москве (2,2 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (2 тыс. рублей).

По мере приближения к Новому году стоимость услуг растет. Так, в 2020 году цена на заказ Деда Мороза на дом достигала 5 тыс. рублей, а в саму новогоднюю ночь она поднималась до 10 тыс. рублей.

В ноябре спрос на услуги новогодних аниматоров вырос на 56% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Больше всего желающих пригласить Деда Мороза домой оказалось в Ярославле (спрос вырос на 122%) и в Тюмени (на 116%). Снижение спроса зафиксировано в Сургуте (на 5%) и Саратове (на 10%).

Отмечается, что большая часть аниматоров указывает наличие у них QR-кода. По мнению специалистов сервиса «Авито Услуги», для работы Дедом Морозом это необязательно и на стоимости работы аниматоров не сказывается.

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