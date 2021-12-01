РИАМО - 1 дек. Третий и четвертый участок Московских центральных диаметров планируют запустить в 2023 году. Сейчас в регионе ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы рассчитываем, что в 2023 году сможем запустить МЦД-3 и МЦД-4. Со своей стороны мы готовим все подъездные пути и все, что связано с инфраструктурой и удобством, нахождением людей на прилегающих территориях», – сказал Воробьев в ходе заседания координационного совета по развитию Московского транспортного узла под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Губернатор подчеркнул, что в этой связи в планах правительства Московской области – дальнейшее строительство новых путепроводов через МЦД.

Участники заседания также обсудили перспективы расширении сети Московского метрополитена в Подмосковье и вопрос развития грузовой логистики в Центральном транспортном узле (ЦТУ) с учетом реализации проекта МЦД.

По итогам встречи Хуснуллин поручил Минтрансу и РЖД составить совместно с правительствами столицы и области перечень ж/д объектов ЦТУ, обеспечив актуализацию стоимости реализуемых объектов и источники финансирования.

МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) и МЦД-2 (Курско-Рижский) запустили в ноябре 2019 года. МЦД-3 (Ленинградско-Казанский) заработает в 2023 году. МЦД-4 (Киевско-Горьковский) – в 2023-2024 годах, МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий) – в 2024-2025 годах.

Пять диаметральных маршрутов улучшат транспортное обслуживание 7 млн жителей Москвы и 5,5 млн жителей Подмосковья.

Власти Москвы утвердили проект благоустройства территории у станции Марьина Роща МЦД‑2>>