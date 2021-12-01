РИАМО - 1 дек. Чтобы иммунитет мог справиться с зараженными клетками, в крови должно быть достаточно антител, способных «пометить» патоген, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Уровень антител к коронавирусу измеряют с помощью международного стандарта BAU. Определенный показатель дает гарантию, что человек не попадет в больницу в тяжелом состоянии после заражения инфекцией.

«Есть работы, которые доказывают, что количество антител 300 BAU гарантирует, что человек не попадет в тяжелом состоянии в больницу после заражения дельта-штаммом, то есть там будет хватать вируснейтрализующих антител, чтобы не дать болезни протекать тяжело. 500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами», – объяснил Тимаков в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт отметил, что это не означает, что человек с меньшим показателем BAU обязательно переболеет в тяжелой форме.

Выявить отдельное количество антител, способных перебороть вирус, не удастся, если проводить исследование обычными методами. В специализированных лабораториях биологи могут обнаружить количество эффективных антител, однако такие исследования проводятся только в научных целях.

«В общих лабораториях, причем платных, в бесплатных это не делается, смотрится иммуноглобулин G спайковый с возможностью перевода систем единиц измерения лаборатории в международную систему единиц BAU. Перевода в BAU будет достаточно, чтобы понять, какой у человека иммунитет», – отметил Тимаков.

Единственным подтвержденным способом бороться с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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