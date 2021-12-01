РИАМО - 1 дек. На заседании совета народных художественных промыслов Московской области представили новые изделия предприятия «Гжель – художественные мастерские», сообщила пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Всего на суд экспертов представили 65 новых изделий. Каждый год предприятие выпускает примерно 40 тыс. изделий народного промысла.

История гжельского промысла началась в XVIII веке. После Великой Отечественной войны производство восстановили. Как и в прошлом, роспись выполняется вручную быстрыми мазками, каждый из которых имеет свою специфику. Когда работа выполнена, мастер ставит на ней свою подпись.

С 15 по 19 декабря на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдет выставка народных художественных промыслов России «Ладья». Там можно будет приобрести продукцию, поучаствовать в деловой программе и бесплатных мастер-классах.

В 2021 году Подмосковье стало обладателем Гран-при на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья». Московская область получила диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

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