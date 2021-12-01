РИАМО - 1 дек. В текущем году на территории Москвы и Подмосковья построено более 400 км автомобильных дорог. Власти столицы и области плотно взаимодействуют в транспортной сфере, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по развитию Московского транспортного узла.

«В 2021 году в Московском регионе построено более 400 км автодорог. Завершено строительство ЦКАД – важнейшего проекта страны и особо важного для данного региона. В столице продолжает формироваться транспортный каркас скоростных городских автомагистралей, расширяется сеть железнодорожного МЦК», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что на территории Московской области активно открываются новые путепроводы и развязки. Такое стремительное развитие транспортной системы способствует ускоренному социально-экономическому росту всего региона.

Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил российское правительство за поддержку в развитии Московского транспортного узла.

Он напомнил, что в этом году совместно удалось открыть 13 крупных транспортных объектов в Подмосковье. Среди них есть и те, что построены в рамках президентского проекта: ЦКАД и Репинская развязка в Химках, путепровод в Одинцове, обход Коломны, мост в Воскресенске. Еще 9 объектов планируют открыть в регионе до конца года.

ЦКАД

Центральная кольцевая автодорога проходит по территории 13 округов Подмосковья. Она соединяет основные вылетные магистрали: Каширское, Симферопольское, Киевское, Волоколамское, Ленинградское, Минское, Дмитровское и Ярославское шоссе.

После открытия ЦКАД загруженность улично-дорожной сети городов Подмосковья упала на 10%, при этом в перспективе она может снизиться до 30%.

Кроме того, благодаря реализации проекта удалось вывести транзитный поток из Бронниц, Ногинска, Икши и Звенигорода. Жители теперь могут экономить время в пути между городами и быстрее добираться до аэропорта Домодедово.

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