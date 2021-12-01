РИАМО - 1 дек. На территории колеса обозрения «Солнце Москвы» началось благоустройство. Тротуары и маршруты подготовят для передвижения инвалидов, а на территории обустроят зеленую аллею, сообщила пресс-служба аттракциона.

В многофункциональном комплексе появятся малые павильоны высотой 2,7 м, там появятся стойка информации и демонстрационные пространства. Также там заработают мобильные гастрономические проекты. Тротуары и маршруты адаптируют для удобства маломобильных посетителей аттракциона – на специально разработанном пути не будет порогов и лестниц.

Зеленую аллею обустроят между 2-й Останкинской улицей и многофункциональным комплексом. Под высадку зеленых насаждений выделят более 8,4 тыс. кв. м. Центральное место на аллеи займут туя сорта «Смарагд» и кизильник блестящий. Эти растения выбрали потому, что они неприхотливы в уходе и подходят для погодных условий Москвы.

На участке со стороны ВДНХ расположат прогулочные дорожки с местами для отдыха. Москвичи и гости столицы смогут с удобством попадать оттуда на территорию «Солнца Москвы» и рассмотреть аттракцион с разных ракурсов.

Как рассказала руководитель пресс-службы «Солнца Москвы» Анастасия Рубцова, подобный проект в России реализуется впервые. Ранее большие аттракционы не объединяли с мультиформатным пространством, которое было бы рассчитано на интересы туристов и ежедневные потребности гостей аттракциона.

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