РИАМО - 1 дек. Россия не готова отказаться от бумажных денег. Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков считает, что наличные будут существовать еще долгие годы. Одна из причин – не во всех регионах есть качественный интернет, сообщает «Вечерняя Москва».

Юденков уверен, что в ближайшие десятилетия обеспечить каждый населенный пункт технологиями, необходимыми для безналичных платежей, невозможно.

«Второе. У нас очень развито сельское хозяйство, сбор грибов, ягод. Люди продают это вдоль дороги. Нужно предположить, что выходит бабушка из леса с грибами, а еще с устройством, чтобы списать ваш рубль», — отметил Юденков.

Кроме того, оборот наличных средств сложнее контролировать, эту информацию не смогут получить зарубежные спецслужбы, в отличие от безналичных расчетов.

Эксперт уверен, что и другие страны не готовы пока отказаться от бумажной валюты. Всегда остаются люди, заинтересованные в ней.

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