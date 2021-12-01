РИАМО - 1 дек. Инспекторы госохотнадзора Минэкологии Московской области начали подготовку к зимнему маршрутному учету животных, отнесенных к охотничьим ресурсам. Мероприятие проводится ежегодно, оно необходимо для оценки популяций и установления лимитов добычи на будущие сезоны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Сотрудникам региональных охотхозяйств предстоит провести проверку угодий общей площадью свыше 4 млн га. Учет будет вестись по визуальным наблюдениям, по следам, а также с воздуха, с помощью беспилотных устройств.

«Мы ожидаем, что зимний учет подтвердит тенденцию к постепенному росту популяций животных. Например, за последние 8 лет численность лося увеличилась с 9305 до 10592 особей, косули – с 3467 до 1112, благородного оленя – с 1470 до 1893, и так далее», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Министр также отметил, что охотхозяйства вносят основной вклад в приумножение популяций промысловых животных. Они подкармливают животных зимой, борются с эпизоотиями (распространением инфекций), раскладывая специальную вакцину и регулируют численность животных.

В настоящее время к охотничьим ресурсам отнесены 20 видов животных, обитающих в Подмосковье.