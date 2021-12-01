РИАМО - 1 дек. Минкульт Московской области опубликовал репертуар подмосковных государственных театров и Московской областной филармонии на период новогодних праздников. Самым популярным спектаклем в театральной афише стал «Щелкунчик», сообщает пресс-служба Минкульта региона.

Спектакль «Щелкунчик» с 31 декабря по 9 января представят на 5 областных площадках. Спектакли и концерты пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

С театральной афишей «Зимы в Подмосковье» можно ознакомиться на сайте (https://mk.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/01-12-2021-09-54-34-shchelkunchik-samyy-populyarnyy-spektakl-v-teatral) министерства культуры Московской области. Приобрести билеты можно в кассах и на сайтах театров и филармонии.

Мероприятия пройдут в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Все государственные театры Подмосковья и Московская областная филармония являются участниками всероссийской программы «Пушкинская карта».

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