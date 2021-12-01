РИАМО - 1 дек. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области провело презентацию инвестиционного потенциала региона для членов Индийского Бизнес Альянса (IBA), мероприятие прошло в форме вебинара, в нем приняли участие более 30 представителей индийских деловых кругов, заинтересованных в размещении производства на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в Московской области работает 6 крупных промышленных компаний с индийским капиталом, на которых трудится около 800 человек. Предприятия работают в таких отраслях как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность и других», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что сегодня объем средств, который индийский бизнес инвестировал в Подмосковье, превышает 11 млрд рублей.

В последние годы Подмосковье значительно укрепило и расширило связи с индийским бизнесом. Так, в 2020 году компания «Флекс Филмс Рус» запустила в Ступине завод по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера. Инвестиции в проект составили 3,7 млрд рублей.

Годом ранее в Дубне была открыта первая очередь фармпроизводства компании «ПСК ФАРМА». Объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд рублей, в будущем в него планируют вложить еще около 3 млрд рублей. Кроме того, с «ПСК ФАРМА» заключен первый в Московской области офсетный контракт на поставку жизненно необходимых лекарственных препаратов в региональные лечебные учреждения.

Оба предприятия выбрали для размещения производства особые экономические зоны Подмосковья, что позволило им получить налоговые льготы и иные преференции.

Зиновьева подчеркнула, что сегодня Подмосковье находится в активной фазе развития отношений с индийским бизнесом и видит от него предметный интерес к развитию инвестиционных проектов в различных сферах экономической деятельности.

Министр добавила, что на прошедшем вебинаре правительство Подмосковья выразило готовность в оказании поддержки индийскому бизнесу в любой сфере и на любом этапе. По итогам прошедшей встречи всем участникам вебинара были направлены презентационные материалы с мерами поддержки бизнеса в Подмосковье.

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