РИАМО - 1 дек. Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский проведут осмотр агропромышленных предприятий городского округа Пушкинский 3 декабря в рамках рабочего визита, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Члены регионального правительства планируют посетить пекарню «Каравай – СВ», а также провести осмотр фермерского сыроварного хозяйства «Ляшенко С.Н.» и производственных мощностей передового предприятия по переработке молока и производителя комбикорма «Зеленоградское».

В рамках визита планируется подведение итогов работы предприятия «Каравай – СВ» за 2021 год, обсуждение государственной поддержки производителей хлеба и хлебобулочных изделий Подмосковья и состояния хлебопекарной отрасли Подмосковья в целом.

В завершение рабочей поездки состоится совещание по вопросу развития сельского хозяйства региона. Планируется подвести предварительные итоги годовой работы АПК и предприятий в сфере торговли и услуг, а также обсудить перспективные инвестиционные проекты в этих направлениях.

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