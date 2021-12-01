РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Огни на новогодней елке на главной площади зажгли в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Эстафета зажжения огней на новогодних елках прошла в первый день зимы на всех территориях городского округа в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Нам матушка-природа в первый день зимы подарила снег и, главное, праздничное настроение», – сказал временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков.

Он пожелал юным участникам праздника, чтобы в новом году они слушались родителей и хорошо учились.

Для гостей праздника первого дня зимы подготовили большую интерактивную программу. Все желающие могли сфотографироваться и поводить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В честь зажжения огней главной елки округа устроили фейерверк.

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