РИАМО - 1 дек. Жители Подмосковья в декабре смогут задать свои вопросы по теме погребения на выездных консультациях «Центра мемориальных услуг» в МФЦ. Специалисты посетят Люберцы, Шатуру, Озеры, Лыткарино, Химки и Наро-Фоминский округ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности области.

2 декабря консультации пройдут в Наро-Фоминском округе. Жителей Люберец ждут 7 декабря в МФЦ на улице Инициативной, 7Б. В Шатуре – 9 декабря по адресу: ул. Интернациональная, д. 8.

14 декабря встреча пройдет в Озерах (пл. Советская, д.1), 16 декабря - вторая встреча в Наро-Фоминском округе (п. Молодежный, д. 28), 21 декабря – в Лыткарине (квартал 3-А, д.9), 23 декабря – в Химках (квартал 3-А, д.9).

Специалисты «Центра мемориальных услуг» расскажут, как получить социальное пособие, оформить удостоверение о захоронении, зарегистрировать надмогильные сооружения, оформить документы онлайн через региональный портал Госуслуг, а также ответят на вопросы граждан.

Консультацию также можно получить, позвонив на горячую линию по номеру: 8-498-568-99-99.

«На таких встречах все категории граждан имеют возможность получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве РФ и Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о гарантиях, предоставляемых государством при погребении», - сказал зампред правительства региона – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что взаимодействие со специалистами снижает для жителей области риск оказаться жертвами мошенников.

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