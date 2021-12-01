РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 дек. К 80-летию контрнаступления советских войск в битве под Москвой участнице из Дзержинского Нине Егоровой вручили медаль «80 лет битвы за Москву», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Награду по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева передал глава Дзержинского Сергей Будкин. Также на счет Егоровой перевели единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. рублей.

«Помогать ветеранам – наша святая обязанность. Их осталось очень мало. Мы трепетно относимся к каждому из них, стараемся поздравлять с праздниками и просто заходить в гости, спрашивать, как здоровье. Это может сделать любой житель города. Все, что зависит от нас, нужно делать для наших дорогих и любимых ветеранов. Крепкого им здоровья», – сказал Будкин.

Также жительницу поздравили депутат Московской областной думы Владимир Жук и представители движения «Волонтеры Победы».

«Очень важно, чтобы наша молодежь знала и помнила о подвигах таких героев, как Нина Михайловна Егорова. С каждым годом ветеранов становится все меньше, а значит внимания им необходимо уделять как можно больше и не только в праздничные даты, но и каждый день», – добавил Жук.

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