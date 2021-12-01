РИАМО - 1 дек. На территории ЦВК «Экспоцентр» в столице с 7 по 10 декабря состоится центральное событие года в сфере обеспечения безопасности работающего человека - 25-я юбилейная Международная специализированная выставка и форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2021), сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мероприятие организуют Минтруд России и ассоциация «СИЗ». Выставка БИОТ включена в Единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2-е полугодие. В состав оргкомитета БИОТ, в соответствии с приказом Минтруда России, входят представители Минпромторга России, Минздрава России, МЧС России, Роструда, РСПП, ФСС, ТПП, Европейской Федерации Безопасности и крупных промышленных предприятий, отраслевых союзов и объединений.

Участие в мероприятиях БИОТ важно и полезно, так как дает возможность изучить новые продукты и технологии в области безопасности труда, найти полезные контакты, заимствовать опыт и свежие идеи, повысить профессиональную квалификацию.

Традиционные участники и посетители БИОТ - это более 25 тыс. специалистов и профессионалов в области безопасности и охраны труда из 45 стран мира, руководители исполнительной и законодательной органов власти, члены международных делегаций, ученые, разработчики, производители, потребители средств индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

В соответствии с указаниями Роспотребнадзора и мэрии Москвы организаторами БИОТ и «Экспоцентром» приняты и будут соблюдены все требуемые эпидемиологические меры с целью нераспространения коронавирусной инфекции на территории проведения мероприятия. БИОТ будет проходить в формате Covid-free.

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