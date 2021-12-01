РИАМО - 1 дек. На портале mosreg.ru разместили интерактивную карту с медицинскими кабинетами Подмосковья, в которые можно анонимно обратиться с любыми вопросами по ВИЧ-инфекции.

В среду отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его главной целью является повышение осведомленности населения о профилактике ВИЧ/СПИД.

Карта кабинетов доступна по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/kabinety-besplatnoi-i-anonimnoi-pomoshi-po-probleme-vich-infekcii-v-podmoskove-karta.

При обращении в любой из специализированных кабинетов, консультацию врача-специалиста по вопросу ВИЧ можно получить бесплатно и анонимно. Кроме того, там можно также сдать тест на ВИЧ.

Жителям Подмосковья важно знать, что ранняя диагностика заболевания и назначение антиретровирусной терапии существенно улучшает качество жизни пациента, а также уменьшает риск осложнений и смерти.

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