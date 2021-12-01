РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил членов партии «Единая Россия» с 20-летием со дня образования, сообщает пресс-служба администрации округа.

В горокруге партия насчитывает порядка 3080 участников и более 1890 сторонников.

«Партия создавалась в непростое для нашей страны время. Слияние двух политических сил – объединений «Отечество» и «Единство» - стало точкой отсчета для «Единой России», - сказал Ружицкий.

По его словам, активисты партии в Люберцах реализовывают проекты федерального, регионального и местного значений.

За прошедшие 20 лет партия «Единая Россия» стала самой влиятельной политической партией в России. Сейчас она объединяет в своих рядах более 2,8 млн человек, а в Госдуме обладает конституционным большинством.

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