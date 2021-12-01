РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Глава Подольска Николай Пестов поздравил местное отделение партии «Единая Россия» с 20-летием и пожелал успехов и позитивных результатов в дальнейшей работе.

Пестов отметил, что в среду исполнилось 20 лет со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». За это время Подольское местное отделение партии прошло серьезный путь становления. Кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», неоднократно получали серьезную поддержку избирателей на муниципальных выборах и работают, чтобы оправдать ее конкретными делами.

«От души благодарю каждого, кто участвует в партийной работе, кто верит партии «Единая Россия», кто поддерживает и разделяет ее программные цели и своим трудом помогает в их достижении! У нас еще очень много проблем, больших и малых задач, которые предстоит решить сообща. Желаю успехов и позитивных результатов в дальнейшей работе!» - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он добавил, что в рамках реализации партийных проектов в Подольске построили новые бульвары, скверы и объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, школы и детские сады, спортивные сооружения и поликлиники. Партийцами инициированы мероприятия, стимулирующие развитие производства и предпринимательства, поддержку работников учреждений здравоохранения и педагогов.

Кропотливая деятельность по сохранению исторической памяти и бережное отношение и забота о ветеранах, волонтерская работа объединили многих членов партии и ее сторонников.

В Подольске первичные организации объединяют сегодня в своих рядах более 2 тысяч членов «Единой России» и 1, 5 тысяч сторонников партии. Это представители самых разных сфер жизни и профессий, люди инициативные и неравнодушные.

Андрей Воробьев поздравил «Единую Россию» с 20‑летием>>