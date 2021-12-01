РИАМО - 1 дек. Праздничные ярмарки с фермерскими продуктами и изделиями народных промыслов пользуются наибольшей популярностью у жителей Московской области среди мероприятий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

В этом году проект «Зима в Подмосковье» реализуется в четвертый раз. Для жителей и гостей региона подготовили масштабную программу, в которую вошли свыше 500 различных праздничных мероприятий.

«Все больше и больше людей едут к нам в гости, потому что Подмосковье - один из центральных туристических регионов нашей страны. Поэтому, я думаю, что мы точно в этом году достигнем доковидного уровня. <...> Мы очень внимательно относимся ко всем правилам, ко всем (антиковидным - ред.) ограничениям. Но «Зима в Подмосковье» тем и чудесна, что большинство мероприятий проходят на свежем воздухе. Поэтому людей мы ожидаем очень-очень много», - сказала Наталья Виртуозова в интервью телеканалу «360».

По ее словам, в ходе опроса власти выяснили, какие мероприятия проекта «Зима в Подмосковье» нравятся жителям больше всего.

«На первом месте новогодние и рождественские ярмарки. Все больше и больше доверия у жителей к нашему подмосковному продукту - это и сыр, и мясо, и колбасы - и, безусловно, к нашему народному промыслу», - сказала Наталья Виртуозова.

Она добавила, что в этом году в каждом муниципалитете организуют свою ярмарку, все они будут оформлены по единому стандарту. На новогодних ярмарках представят подмосковную продукцию, в том числе разнообразные сыры, коломенскую пастилу и калачи и многое другое.

На втором месте по популярности среди мероприятий «Зимы в Подмосковье» оказались гуляния, особенно в длинные новогодние праздники.

«Нас очень просят увеличивать количество мероприятий, которые пройдут на центральных площадках города. И третье место - это, безусловно, выставки», - добавила вице-губернатор.

Кроме того, зимой жители Подмосковья смогут посетить катки и горнолыжные курорты, покататься на лыжных трассах, окунуться в проруби на Крещение.

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