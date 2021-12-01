РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 дек. В среду в парке Щелкова состоялось праздничное мероприятие, во время которого состоялось зажжение огней на новогодней елке, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Подготовили сегодня для детей и взрослых красочную интерактивную программу со сказочными героями, которые вместе с ребятами и их родителями зажгли новогоднюю елку и открыли праздничный сезон. Впереди еще много интересных новогодних представлений», – сказала участник фолк-группы «Горлица» ДК им. В.П. Чкалова Полина Матюшина.

Всего в Щелкове установят девять новогодних елей по следующим адресам: Пролетарский проспект, напротив дома №3Б; ул. Талсинская, 2; ул. Советская (около старого моста); ул. Пушкина, 2; микрорайон Богородский, 8; ул. Радиоцентр–5, 7А; пересечение ул. Комарова и 1-го Советского переулка; п. Фряново, ул. Молодежная (около магазина «Пятерочка»); п. Загорянский, ул. Долгорукого (пристанционная площадь).

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