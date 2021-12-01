РИАМО - 1 дек. 10 декабря в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба центра.

Программа 2021 года была сформирована с учетом интересов экспортеров любого масштаба и опыта - от начинающей микрокомпании до многопрофильного экспортно ориентированного холдинга.

К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты.

Для развития полезных связей и деловых контактов на полях форума организована многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ретейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива.

Для развития экспортных навыков предпринимателей пройдет серия вебинаров: по переговорам, по маркетинговому продвижению, по регуляторике экспортных продаж через маркетплейсы, по грамотному использованию мер господдержки, по защите прав российских экспортеров за рубежом.

Кроме того, на полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». В этом году лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.

Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому в фокусе экспозиции — наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.

«Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: «2030 — уже завтра. Что делать?». С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума — пленарная сессия», — прокомментировала генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Прямая трансляция заседаний будет доступна 10 декабря на официальном сайте форума: forum2021.exportcenter.ru.

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