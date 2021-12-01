РИАМО - 1 дек. Новый Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной столицы является уникальным сооружением и главным проектом уходящего года, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин.

В среду новый центр искусства, расположенный в здании бывшей электростанции, посетили президент РФ Владимир Путин и главный инвестор проекта Леонид Михельсон.

«Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет», – написал градоначальник в своем личном блоге.

Он добавил, что над проектом реконструкции здания работал опытный инвестор и команда высококлассных специалистов. Комплекс восстановили по историческим фотографиям. Особенностью нового центра искусств является подземный паркинг с березовой рощей.

Собянин отметил, что проекты, подобные ГЭС-2, крайне важны для российской столицы. Ведь они не только меняют в лучшую сторону привычный пейзаж города, но и привлекают многочисленных туристов.

Путин ознакомился с новым московским Домом культуры «ГЭС‑2»>>